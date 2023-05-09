ABD'de bir trende 100'e yakın düzensiz göçmen yakalandı

Kinney İlçe Şerif Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Texas'ın Meksika sınırı yakınlarındaki bir trende kaçak yolculuk eden 100-150 arasında yabancı uyruklu düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi.





Açıklamada, trenin tahıl yüklü bölümünde aşırı sıcak ortamda yolculuk eden düzensiz göçmenlere, bir kondüktörün ihbarı üzerine baskın yapıldığı, durdurulan trende 85-90 civarında kaçak yolcunun gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.





İlçe polisi, 50 civarında düzensiz göçmenin ise trenden atlayarak etraftaki çalılıklara saklandığı, arama çalışmalarının devam ettiğini, gözaltına alınanların ise kimlik tespiti için sınır devriyesine teslim edildiğini aktardı.





Şerif Yardımcısı Armando M. Garcia, "Bize trende vagonlara dağılmış 100'den fazla insan olduğunu söylediler. Uvalde şehrine kadar o vagonlarda gitmiş olsalardı, şimdiye kadar ölmüş olacaklardı" dedi.





Olayın, ABD sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde" uygulamasının kaldırılmasına günler kala gerçekleşmesi dikkati çekti.





- 42. Madde tartışmaları





ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insanı koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.





ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.





ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin 11 Mayıs’ta sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.





Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'in yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.





ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının gelecek haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.











