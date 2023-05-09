|
Dünya

ABD’de devlet okullarında İslamofobi artıyor: Yüzde 72 artış var

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki devlet okullarında 2022’de İslamofobik olaylarla ilgili şikayetlerin önceki yıla göre yüzde 72 arttığı belirtildi.

07:39 . 9/05/2023 الثلاثاء
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Massachusetts şubesi tarafından hazırlanan raporda eyaletin İslamofobi karnesi ortaya kondu.


Raporda, devlet okullarında bir İslamofobi olayı yaşayan ebeveynlerden ve öğrencilerden yardım taleplerinde 2021'e kıyasla geçen yıl yüzde 72'lik bir artış olduğu kaydedildi.


CAIR Massachusetts Direktörü Barbara Dougan, Boston Globe’a yaptığı açıklamada, devlet okullarında Müslüman öğrencilere yönelik tek tipleştirme ve dini ayrımcılık olaylarıyla ilgili şikayetlerin arttığına vurgu yaptı.

Dougan, “Okulda ne ile karşılaşacağını bilmeden giden bir çocuk olmanın ne demek olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Okulda kendini güvende hissetmemenin uzun dönemde ciddi sonuçları olduğunun farkındayız.” ifadelerine yer verdi.


Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü CAIR Merkez Ofisi de, 11 Nisan’da yayımladığı 2022 İnsan Hakları Raporunda ABD’de İslamofobi, ön yargı ve ayrımcılık konusunda Müslüman toplumundan gelen şikayetlerin 2021’e kıyasla yüzde 23 azaldığına işaret etmiş, ancak eğitim alanında söz konusu şikayetlerin ise yüzde 33 arttığına dikkati çekmişti.






#Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Massachusetts
#islamofobi
#Amerikan İslam İlişkileri Konseyi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.