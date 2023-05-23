ABD'de İslamofobi tehdidi büyüyor: Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri yüzde 46 arttı

ABD'de ayrımcılık raporu yayımlandı.
CAIR-NJ'nin "Mahkemenin Ötesinde" adlı yıllık insan hakları raporu açıklandı. 52 Sayfalık raporda, eyalet genelinde 2021’de ayrımcılık üzerine yapılan 104 şikayet bulunurken, bunun 2022’de 152’ye yükseldiğine işaret edilerek, ayrımcılık olaylarında yüzde 46 artış olduğuna dikkat çekildi.
En büyük şikayet çalışma ortamındaki ayrımcılık
Raporda, en büyük şikayet kategorisini yüzde 22,4 ile çalışma ortamındaki ayrımcılıklar oluştururken, bunu yüzde 18,4 ile istihdam ve müracaatlardaki ayrımcılıklar, yüzde 17,8 ile de okullardaki Müslüman öğrencilere yönelik zorbalık, Müslüman karşıtı müfredat ve öğretmen önyargılarının izlediği kaydedildi.
Başkentte bulunan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) merkezinin 11 Nisan’da açıkladığı insan hakları raporunda da, 2022'de ABD'deki Müslümanların şikayetlerinin 2021'e kıyasla ülke genelinde yüzde 23 azaldığı belirtilmişti. “Ön yargının gölgesinde ilerleme” adlı CAIR raporunda, İslamofobi, ön yargı ve ayrımcılık üzerine ülke genelinde 2021’de 6 bin 720 şikayet olurken, 2022’de bu sayı 5 bin 156 şikayete düşerek yüzde 23 azalma olduğuna dikkat çekilmişti.
Aynı raporda, Müslüman karşıtlığı konusundaki şikayetlerin genelinde azalma olurken sadece eğitim alanındaki şikayetlerin ise yüzde 63 arttığına vurgu yapılmıştı.