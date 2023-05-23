ABD'de İslamofobi tehdidi büyüyor: Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri yüzde 46 arttı

"Bu nedenle Amerikalı Müslümanları güçlendirmek için tepkisel olmaktansa daha proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz. Mahkemelerde daha az vakit geçiriyor, toplumda program yapmaya, belediye ve eyalet düzeyinde hükümet yetkilileriyle ilişki kurmaya daha çok zaman harcıyoruz"