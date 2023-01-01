Yol genişletme bahanesiyle camiyi yıktılar

Hint yetkililer, Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Şahi Cami'sini ''yol genişletme'' bahanesiyle yıktılar.Gazeteci ve İslam düşmanlığı karşıtı aktivist CJ. Werleman, sosyal medya hesabında videoyu paylaşarak caminin yolu genişletme bahanesiyle Hindutva rejimi tarafından yıkıldığını söyledi.





16 asırlık cami

Yıkılan caminin Surî Hanedanlığı'nın kurucusu ve ilk hükümdarı Şir Şah zamanında yapıldığı ve en az 16 asırlık olduğu belirtildi.

Hindistan hükümetinde yapılan din karşıtlığı nedeniyle ülkede Müslüman karşıtlığı da yayılıyor.

İnsan Hakları Halk Birliği'nin bir raporuna göre Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaklaşık 500 cami ve türbe gerekçe gösterilmeden yıkıldı.

Hindistan ve Pakistan'daki dini yerleri araştıran Hintli bir araştırmacı olan Surinder Khochar'ın verilerine göre Amritsar şehrinde de 650 cami yerle bir edildi.



















