ABD'de kadın soyunma odasına giren travesti birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı: Ünlü Türk oyuncu şikayetçi oldu

Okul idaresine ve Arlington Halk Okulları yönetimine de başvuran veliler, "cinsiyet eşitliği" ilkesi gereği bu duruma müdahale edilemeyeceği yanıtını aldı. Bazı velilerin durumu polise bildirmesi üzerine 22 ayrı cinsel suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Richard Kenneth Cox (58) gözaltına alındı.





Mehtap Altunok





ABD'de yaşayan Türk oyuncu Mehtap Altunok sanığı şikayet eden velilerden biri

ABD'de yaşayan Türk oyuncu ve televizyon sunucusu Mehtap Altunok, Washington-Liberty lisesinin havuzunda 7 yaşındaki kızının yüzme dersi sonrası duşların olduğu bölüme geçerken içerinde çıplak bir erkek olduğunu görünce onu uyardı. Ancak "travesti olduğu için kadınlara ait bölümleri kullanabileceği"ni söyleyen Cox dışarı çıkmadı.





Durumu havuz yönetimine şikayet eden Altunok, "Cinsiyet ayrımı yapamıyoruz. Bunlar kendilerini kadın olarak görüyorlar. Kadın olarak gördükleri için kadınlar banyosunu kullanabileceklerini düşünüyorlar" yanıtını aldığını söyledi.





Olaydan rahatsızlık duyan diğer veliler gibi şikayette bulunan Altunok, Arlington Halk Okulları yönetimine elektronik posta gönderdi.





Altunok, "Onlardan gelen mesaj daha da üzücüydü. Gerçekten çocuk haklarının olmadığını düşündürdü bana. Biz bütün cinsiyetlere karşı saygılı olmak zorundayız diyordu. Yani onların özgürlüğünün başladığı yerde ne yazık ki bizim çocuklarımızın özgürlüğü bitiyor" ifadelerini kullandı.





Cox'un kadınlar duşunda ve soyunma odasında çıplak bir şekilde dolaşmasından rahatsız olan birçok veli de olay ile ilgili şikayette bulundu, bazı veliler de okul yönetiminin yanıtını tatmin edici bulmayınca polise başvurdu.





İsmini vermek istemeyen bir başka veli de şüphelinin okullarına çok daha önceden musallat olduğunu ve şüpheliyi eylül ayında okul yönetimine şikayet ettiğini ancak travesti olduğunu beyan ettiği için yönetimin şahsın kızlara ait soyunma odalarını kullanmasını engellemediğini aktardı.





Yerel 7News kanalına konuşan kadın, Arlington Okul Yönetim Kurulu'na da yazı yazdığını ancak kendisine dönüş dahi yapılmadığını dile getirdi.





Richard Kenneth Cox (58)





ChatGPT, teşhirciyi şikayet eden maili düzenlemeyi reddetti

Okul yönetimine yazdığı İngilizce metni düzenlemesi için Chat GPT adlı yapay zeka programına yükleyen Altunok, "Okula yazdığım şikayet mailinin daha düzgün bir şekilde gitmesini istedim ama Chat GPT de bu konuda bizi yardımsız bıraktı. Her konuda yardımsız kaldık, ta ki bu kişinin yakalandığını duyana kadar" sözleriyle yapay zeka programının "cinsiyet ayrımı" gerekçesiyle metni düzenlemeyi reddettiğini bildirdi.





Polis cinsel suçlardan sabıkalı şahsi başka bir spor salonunda yakaladı

Arlington bölgesindeki başka bir halk spor merkezine sahte isimle girmeye çalışan şüphelinin birçok cinsel suçtan sabıkalı Richard Kenneth Cox olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına aldı.





Dedektiflerin yaptığı araştırma Cox'un, 21 Ekim günü Washington-Liberty lisesindeki şikayetlerde yer alan şahıs olduğunu gösterdi. Zanlının, daha önce de bölgedeki başka okullarda ve spor salonlarında işlediği cinsel suçlardan hüküm giydiği ve mahkeme kayıtlarında erkek olarak geçtiği ortaya çıktı.





Cox'un daha önce de 11 ve 14 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel suçlar dahil olmak üzere 22 ayrı sabıkası olduğu belirlendi.





Özel bölgelerini kasıtlı olarak kamuya açık bir yerde veya başkalarının bulunduğu bir yerde müstehcen şekilde teşhir etmek ve çocuklara yakın olmayı yasaklayan bir suçtan mahkum olduktan sonra bir lisenin 100 fit (yaklaşık 30 metre) yakınında amaçsızca dolaşmak dahil birçok suçlamayla karşı karşıya olan Cox, 3 Mart'ta hakim karşısında çıkacak. Zanlının bölgedeki başka spor salonlarında da benzer suçları işlediğine ilişkin deliller iddianameye eklendi.









ABD'de Trump'ın seçilmesi ile cinsiyet konusu yeniden gündeme oturdu

ABD'de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek 47. Başkan olarak göreve başlamasının hemen ardından imzaladığı kararnamelerden bir tanesi ABD'de federal devlet müesseselerinde yalnızca "kadın" ve "erkek" olmak üzere iki cinsiyet seçeneğinin uygulanması öngörülüyor.





Bu kapsamda kimlik belgelerinden, federal devlet binalarındaki her türlü tesis, yalnızca iki cinse göre planlanacak. Travesti veya diğer başka bir seçenek değerlendirmeye alınmayacak.





Trump'ın kararnamesinin yürürlüğe girdiği günlerde erkek olduğu halde Virginia eyaletindeki cinsiyet uygulamasından faydalanarak kadınlara ait soyunma odalarına ve duşlara giren cinsel suçlardan sabıkalı Cox vakası, ülkede konuyu yeniden tartışmaya açtı.



