Netflix yetkilisine LGBT çıkışı: Lafa turistik tur attırmayın

Netflix Türkiye temsilcisi, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Her fırsatta LBGT ve cinsiyetsizleştirme propagandası üreten dijital içerik platformu Netflix’in sözcüsü, milletvekillerinin ısrarlı sorularına rağmen LGBT lobisiyle bir bağlantılarının olmadığını iddia etti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın, "Netflix platformu LGBT'yi özel olarak destekliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, şunları söyledi:





Hüseyin Yayman

LGBT ETİKETLEMESİ YAPAMAYIZ

"Sayın Başkanın değindiği konuyla ilgili olarak, bizim daha çok izlenebilmek ve daha çok izleyiciye ulaşabilmek açısından şöyle bir niyetimiz var; her kim Netflix'e tıklayıp ekrana bakıyorsa kendini orada görebilsin istiyoruz. Herkesin yansıyabileceği bir ekran olmak istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde, dünyanın tüm ülkelerinde, tüm sesleri, tüm renkleri bulabilsin istiyoruz. 'Benim hikayem de burada anlatılıyor' desin istiyoruz. Tam da bu sebeple, 100'den fazla ülkede içerik üretiyoruz. Ve tabii ki yerli içeriklerin tabi olduğu kurallar ve yabancı içeriklerdeki hassasiyetler farklı olabiliyor.”

Mavili'nin yanıtını yeterli bulmayan Yayman, "Pelin hanım, Allah aşkına, bu Türklerin milli sporu, lafa turistik tur attırmak. Ben size açık bir soru sordum. Netflix platformu, LGBT'yi özel olarak destekliyor mu?" dedi. Bunun üzerine Mavili, "Herhangi bir konuda buna LGBTİ de dahil bir lobi baskısı ile bir içerik yapmışlığımız söz konusu olmadı" dedi. Mavili, LGBT içeriklere yönelik herhangi bir etiketleme çalışması da yapamayacaklarını ifade etti.





FİLİSTİN İÇERİKLERİNİN LİSANSLARI BİTMİŞTİ

Netflix'in Filistin temalı içeriklerinin neden yayından kaldırıldığı sorusuna da Mavili, lisanları bittiği için içeriklerin yayından kaldırıldığını söyleyrek, "Biz bu yayınların lisans süresinin uzatılmasını talep etmiş olalım" dedi. Mavili'ye Türkiye'yi ve KKTC'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak gösteren Famagusto (Gazi Magosa) dizisi de soruldu. Mavili, dizinin Netflix üretimi olmadığını, Yunanistan orijinli bir dizi olduğunu, Yunanistan'da bir ofislerinin olmadığını, İtalya'daki ekibin Yunanistan'dan bu diziyi aldığını ifade etti. Netflix Türkiye ekibinin konuya ilişkin bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Öte yandan Mavili, Netflix'in üye sayısını basın önünde paylaşmak istemedi.



