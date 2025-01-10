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Los Angeles yangını durdurulamıyor: Eşcinsellik lobisine tepkiler çığ gibi

Los Angeles yangını durdurulamıyor: Eşcinsellik lobisine tepkiler çığ gibi

11:4610/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
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Los Angeles yangını itfaiye içindeki eşcinsel oluşuma tepkileri artırdı
Los Angeles yangını itfaiye içindeki eşcinsel oluşuma tepkileri artırdı

Joe Biden yönetiminin, itfaiye teşkilatına eşcinsellerin alımını artırma kararı, Los Angeles’taki büyük yangınların ardından Cumhuriyetçiler tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

ABD tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor. Kaliforniya eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.


Yangın nedeniyle binlerce ev kül oldu, dünyaca ünlü mahalle ve sahiller yaşanmaz hale geldi.


200 bin kişi için tahliye uyarısı yapılan bölgede alevler ilerlemeye devam ediyor. Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



ABD'de gündem iftaiyenin yetersizliği


Alevler ilerlemeye devam ederken ülkede itfaiyenin yetersizliği de gündemde.


Özellikle itfaiye içinde istihdam edilen eşcinsel kadın personeller sosyal medyada tartışma konusu oldu.


ABD'de özellikle Biden yönetiminde ordu, polis ve itfaiye gibi önemli kurumlarda eşcinsellerin fırsat eşitliği adı altında sayısı artırıldı.


  • Hem fiziki hem de mental olarak bu mesleklere uygun olmadıkları iddia edilen kişilerin sırf LGBT lobilerine hoş görünmek için istihdam edilmeleri tepki çekiyor.


"Malibu yanıyor ucube solcular izliyor"


Özellikle Biden muhalifi Cumhuriyetçiler ayakta.


Biden yönetiminin eşcinsellere bu kadar alan açmasına kızan birçok Cumhuriyetçi vekil duruma tepki gösteriyor.


Biden yönetiminin itfaiye teşkilatına ne kadar gay, travesti ve obez kadın varsa doldurduğunu söyleyen vekiller
"Kocaman okyanusun yanında Malibu sahili yanıyor ucube solcular izliyor."
ifadelerini kullanıyor.


#Los Angeles
#yangın
#LGBT

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