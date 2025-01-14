Aileye tarihi destek: Üçüncü çocuğa her ay beş bin lira

2007’de “en az üç çocuk” çağrısı yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bu çağrıdan dolayı hem şahsen, hem de hükümet olarak ciddi baskı gördüklerini, itibar suikastlarına uğradıklarını kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhalefetin kışkırttığı birçok grup, yazar-çizer, sanatçı, sözüm ona aydın taifesi, bizi özel hayata müdahaleyle suçladı. Türkiye’nin güvenliğine, geleceğine, kalkınmasına ve huzuruna dair her konuda çuvallayanlar, burada da aynı yanlışı tekrarlamışlardır. Tabii bunun sadece bir öngörüsüzlük mü, yoksa arkasında çok daha sinsi emellerin mi olduğunun takdirini milletimizin yapacağına inanıyorum. Şahsi fikrim, nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların kesinlikle art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın, bu konuda da bizi teyit edeceği kanaatindeyim.”