Aileye tarihi destek: Üçüncü çocuğa her ay beş bin lira

Türkiye, “ulusal güvenlik sorunu” haline gelen nüfus artış hızı ve doğurganlık sorununa çare bulmak için çok önemli adımlar atıyor. Yıllardır “en az 3 çocuk” tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü çocuk yapan ailelere artık her ay düzenli olarak 5 bin lira destek verileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2025’in Aile Yılı ilan edilmesi sonrasında aileyi koruma amaçlı müjdeler verdi. Aile Yılı Tanıtım Programı’na katılan Erdoğan, “Öncelikle şu hususu net bir şekilde tekraren ifade etmek istiyorum. Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları, etkin ve verimli nüfus politikalarıyla destekleyip uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşımak, en büyük önceliklerimizden biridir” dedi.
KREDİ DESTEĞİ 81 İL'E YAYILACAK
14-28 Mayıs seçim sürecinde millete söz verdikleri “Aile ve Gençlik Fonu”nu geçen sene deprem bölgesinde başlattıklarını anımsatarak, bu fonla evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulduğunu söyledi. Bunu bir adım daha öteye taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, “Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'ndan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Dünya evine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler. Yuva kuracak tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı-uğurlu olsun, diyorum” diye konuştu.
İLK ÇOCUK İÇİN 5 BİN LİRA
2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiklerini, bu kapsamda birçok yeni projeyi de hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, bu yıl doğum yardımlarını da önemli ölçüde artırdıklarını dile getirdi. Erdoğan şunları söyledi:
Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.
UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI
Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz.
Erdoğan, çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.
LGBT’ye Siyonizm benzetmesi
- Dijital platformlardaki yayınlara işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Bilinçli, kasıtlı, ısrarlı ve sistematik bir şekilde servis edilen içerikler; başta cinsiyetsizleştirme politikaları olmak üzere, LGBT ve diğer gayrifıtri akımların da alan kazanmasına yol açıyor. LGBT’nin ‘koçbaşı’ olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir. LGBT eleştirisi, tıpkı Siyonizm'e yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır. Fıtratı, ahlakı ve aileyi savunan herkes ağır bir baskıya maruz kalmakta, küresel kültürün silahşorları tarafından yokluğa mahkum edilmektedir. Bunun siyasetteki örneklerini hepimiz biliyoruz. Sırasıyla bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz.”
Nüfus planlaması çalışmaları art niyetli
- 2007’de “en az üç çocuk” çağrısı yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bu çağrıdan dolayı hem şahsen, hem de hükümet olarak ciddi baskı gördüklerini, itibar suikastlarına uğradıklarını kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhalefetin kışkırttığı birçok grup, yazar-çizer, sanatçı, sözüm ona aydın taifesi, bizi özel hayata müdahaleyle suçladı. Türkiye’nin güvenliğine, geleceğine, kalkınmasına ve huzuruna dair her konuda çuvallayanlar, burada da aynı yanlışı tekrarlamışlardır. Tabii bunun sadece bir öngörüsüzlük mü, yoksa arkasında çok daha sinsi emellerin mi olduğunun takdirini milletimizin yapacağına inanıyorum. Şahsi fikrim, nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların kesinlikle art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın, bu konuda da bizi teyit edeceği kanaatindeyim.”
Doğurganlık oranı alarm veriyor
- Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızının alarm verdiğine dikkat çeken Erdoğan, şu bilgileri verdi: “2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,38 iken, bugün bu rakam 1,51’e düşmüştür. Yıllık nüfus artış hızımız ise 2022 yılında binde 7 iken, 2023’te binde 1,1’e gerilemiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10’un üzerine çıkmış, ortalama yaşımız da 34 sınırına dayanmıştır. Evlenme hızı 2023’te binde 6,63 olarak gerçekleşti. Ülkemizde ilk evlenme yaşının kadınlar için 26’ya, erkekler için ise 28’e yükseldiğini görüyoruz. İlk anne olma yaşı, geçmişte görülmemiş biçimde, 29’u aşmış vaziyette. Bütün bu verilerin, oranların ve istatistiklerin anlattığı şudur; Türkiye, genç ve nitelikli nüfus bakımından, üzülerek söylüyorum, kan kaybetmektedir. Böyle bir durumda yalnızca nüfus değil, nüfuz kaybı da yaşamamız kaçınılmazdır.”