Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı?

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'da düzenlenen AK Parti Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses arasında geçen 'Adaylık' diyaloğu çok konuşulmuştu. Bugün ise AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelen sorulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgiliydi. İşte Ömer Çelik'in 'Erdoğan yeniden aday olacak mı?' sorusuna verdiği yanıt.
Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda İbrahim Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısın?" sorusuna "Sen varsan varım." yanıtını vermişti.
Bu akşamki MYK Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLACAK MI?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi;