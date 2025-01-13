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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı?

19:0813/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklama
AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklama

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'da düzenlenen AK Parti Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses arasında geçen 'Adaylık' diyaloğu çok konuşulmuştu. Bugün ise AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelen sorulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgiliydi. İşte Ömer Çelik'in 'Erdoğan yeniden aday olacak mı?' sorusuna verdiği yanıt.

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda İbrahim Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısın?" sorusuna "Sen varsan varım." yanıtını vermişti.


Bu akşamki MYK Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLACAK MI?


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi;


"Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun gündeme gelmesinden büyük memnuniyet duyduk. Sayın İbrahim Tatlıses sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz. Siz varsanız biz de varız diyoruz. Formüle bakarız. Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur. Önemli olan milletimizin istemesidir. Etrafımızda gelişen olaylara bakınca Cumhurbaşkanımızın birikimi ve siyasi dirayetinin ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz."




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı adaylığı
#Ömer Çelik

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