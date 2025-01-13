Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı?

"Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun gündeme gelmesinden büyük memnuniyet duyduk. Sayın İbrahim Tatlıses sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz. Siz varsanız biz de varız diyoruz. Formüle bakarız. Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur. Önemli olan milletimizin istemesidir. Etrafımızda gelişen olaylara bakınca Cumhurbaşkanımızın birikimi ve siyasi dirayetinin ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz."