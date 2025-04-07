ABD'de öğrenci kıyımı: 'Hamas'ı destekleyen' yabancı öğrencilerin vizeleri iptal ediliyor

ABD basınındaki haberlere göre, ülkenin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören ya da eğitimini yeni tamamlayan yüzlerce öğrencinin vizeleri sonlandırıldı.





California Üniversitesi (UCLA) Rektörü Julio Frenk, yaptığı açıklamada, 6 mevcut ve 6 mezunun vizelerinin iptal edildiğini doğruladı.





Benzer şekilde, California Berkeley Üniversitesi 6 öğrencisinin, Stanford Üniversitesi ise 4 öğrenci ve 2 mezununun benzer şekilde etkilendiğini açıkladı. Diğer yandan, geçen sene Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Columbia Üniversitesinde öğrenim gören 4 uluslararası öğrencinin vizelerinin de iptal edildiği bildirildi.





Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.





ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.



