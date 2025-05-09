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ABD'de serbest bırakılan Filistinli öğrenci, Columbia Üniversitesinin demokrasiyi aşındırdığını belirtti

ABD'de serbest bırakılan Filistinli öğrenci, Columbia Üniversitesinin demokrasiyi aşındırdığını belirtti

11:419/05/2025, Cuma
AA
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BD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Filistin kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi: Columbia Üniversitesi şiddet olaylarını kışkırtıyor
BD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Filistin kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi: Columbia Üniversitesi şiddet olaylarını kışkırtıyor

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Filistin kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi, Columbia Üniversitesinin şiddet olaylarını kışkırttığını ve "demokratik sistemin yıkımına" katıldığını söyledi.

Mahdawi, 8 Mayıs'ta Columbia Üniversitesindeki Butler Kütüphanesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocunun gözaltına alınması üzerine Associated Press'e (AP) konuştu. Columbia Üniversitesinin "demokratik sistemin yıkımına" katıldığını belirten Mahdawi, "Trump yönetiminin girişimlerini ve gündemini destekliyorlar ve öğrencilerini cezalandırıyor ve işkence ediyorlar." ifadesini kullandı.


Mahdawi, ayrıca Filistin'e destek gösterilerinin merkezi sayılan Columbia Üniversitesinin "umut ışığı" olmak yerine öğrencilere karşı şiddeti körüklediğini söyledi.

Vatandaşlık işlemlerinin son aşamasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Mahdawi, 30 Nisan'da mahkeme kararı uyarınca serbest bırakılmış ve Filistin destekçisi öğrencilerin maruz kaldığı durumu "ABD Anayasası'na ihanet" olarak değerlendirmişti.


Butler Kütüphanesi'nde Filistin'i destekleyen öğrencilerin gözaltına alınması


ABD'de Columbia Üniversitesinde bulunan Butler Kütüphanesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocu, 8 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Kütüphanede bir araya gelen öğrenciler, Filistin lehine sloganlar atarken okul yönetimi, kısa süre sonra New York polisini okula davet etmişti.

Bunun üzerine kütüphaneye giren New York polisi, en az 70 göstericiyi gözaltına almış, zaman zaman polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşanmıştı.


ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması


ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı. Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.


Avukat Luna Droubi ise 15 Nisan'da, 10 yıldır yasal oturma izni bulunan Filistinli müvekkili Mohsen Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde statüsünün iptal edilerek gözaltına alındığını açıklamıştı.



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#Mohsen Mahdawi
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