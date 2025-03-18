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ABD'de şiddetli fırtına: Ölü sayısı 40'a yükseldi

ABD'de şiddetli fırtına: Ölü sayısı 40'a yükseldi

11:4118/03/2025, Salı
DHA
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ABD'de etkili olan hortum ve şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.
ABD'de etkili olan hortum ve şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

ABD'de hafta sonu meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerini etkisi altına aldı.


Yetkililer, 12'si Missouri eyaletinden olmak üzere farklı eyaletlerde en az 40 kişinin, hortum ve şiddetli fırtınalar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.


Ulusal Hava Durumu Servisi, hafta başı itibarıyla birçok eyalette şiddetli fırtınaların etkisini yitirdiğini belirterek, Georgia'nın doğusu ve Florida'nın kuzeyinde devam eden rüzgarların tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.



#ABD
#fırtına
#hortum

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