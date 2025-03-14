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Jude koca bölgeyi yıktı geçti: 30 bin kişi evsiz kaldı, ölü ve kayıplar var

Jude koca bölgeyi yıktı geçti: 30 bin kişi evsiz kaldı, ölü ve kayıplar var

12:5314/03/2025, Cuma
AA
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Tropikal kasırga "Jude" nedeniyle Mozambik ve Malavi'de 9 kişi hayatını kaybetti. Nampula, Niasa ve Zambezia bölgelerinde 9 bin 525 kişinin kasırga nedeniyle yerinden olduğu aktarılırken Malavi'de de yetkililer, kasırgada 3 kişinin öldüğünü, 20 bin kişinin kasırganın beraberinde getirdiği yoğun yağışlar sebebiyle evsiz kaldığını açıkladı.

Tropikal kasırga "Jude" nedeniyle Mozambik ve Malavi'de 9 kişi hayatını kaybetti.


Mozambik Ulusal Afet Yönetim Enstitüsü, Jude Kasırgası'nda 6 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.


Nampula, Niasa ve Zambezia bölgelerinde 9 bin 525 kişinin kasırga nedeniyle yerinden olduğu aktarıldı.


Malavi'de de yetkililer, kasırgada 3 kişinin öldüğünü, 20 bin kişinin kasırganın beraberinde getirdiği yoğun yağışlar sebebiyle evsiz kaldığını açıkladı.


Malavi Afet Yönetim Departmanı, evsiz kalanların tahliye merkezlerine götürüldüğünü kaydetti.

#Jude Kasırgası
#Mozambik
#Malavi

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