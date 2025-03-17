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Jude bilançosu ağırlaştı: Kâbus sürüyor, çok sayıda ölü ve kayıplar var

Jude bilançosu ağırlaştı: Kâbus sürüyor, çok sayıda ölü ve kayıplar var

15:5317/03/2025, Pazartesi
AA
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Mozambik'te etkili olan Jude Kasırgası tüm bölgeyi yıktı geçti. Kasırga nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybederken kayıp ve yaralıların olduğu belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 302 bin 653 kişi ve 65 bin 64 ailenin kasırgadan etkilendiği vurgulanarak, 70 bin 163 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı, 988 evi ise su bastığı kaydedildi.

Mozambik'te etkili olan Jude Kasırgası nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü'nden (INGD) yapılan açıklamada, bir haftadır etkili olan Jude Kasırgası nedeniyle Zambezia, Nampula, Niassa, Cabo Delgado, Tete ve Manica eyaletlerinde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, 302 bin 653 kişi ve 65 bin 64 ailenin kasırgadan etkilendiği vurgulanarak, 70 bin 163 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı, 988 evi ise su bastığı kaydedildi.

Malavi'de de yetkililer, kasırgada 3 kişinin öldüğünü, 20 bin kişinin kasırganın beraberinde getirdiği yoğun yağışlar sebebiyle evsiz kaldığını açıklamıştı.

Malavi Afet Yönetim Departmanı, evsiz kalanların tahliye merkezlerine götürüldüğünü kaydetti.



Nampula, Niasa ve Zambezia bölgelerinde 9 bin 525 kişinin kasırga nedeniyle yerinden olduğu aktarıldı.



#Jude Kasırgası
#bilanço
#ölü
#yaralı

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