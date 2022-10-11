Dünya ABDden flaş F-16 kararı Satışı koşula bağlayan iki madde tasarıdan çıkarıldı
AMERİKA

ABD'den flaş F-16 kararı: Satışı koşula bağlayan iki madde tasarıdan çıkarıldı

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

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Haber Merkezi AA
ABDden flaş F-16 kararı: Satışı koşula bağlayan iki madde tasarıdan çıkarıldı
F-16 savaş uçağı (Arşiv)

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da F-16 meselesini görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile F-16 konusunu görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile F-16 konusunu görüştü

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