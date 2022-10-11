ABD'den flaş F-16 kararı: Satışı koşula bağlayan iki madde tasarıdan çıkarıldı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da F-16 meselesini görüşmüştü.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da F-16 meselesini görüşmüştü.
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