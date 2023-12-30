ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı

Ünlü karikatürist Naci el-Ali’nin çizdiği “Hanzala” karakteri, Filistin’deki direnişin en önemli sembolü. Dünyanın sessizliğine isyan edip sırtını dönen Hanzala ancak zulüm bir gün bittiğinde yüzünü dönecek. Gazze’de çocuk olmak ölmek, yaralanmak ve sakat kalmak demek. 2,5 aydır dünyanın gözleri önünde 9 bin çocuk katledilirken UNICEF’in raporuna göre maalesef bir o kadar çocuk da en az bir uzvunu kaybederek ampute oldu. İsrail vahşeti durdurulmazsa 1969 yılında dünyanın sessizliğine isyan edip sırtını çeviren Hanzala “bize yüzünü hiç dönmeyecek.”