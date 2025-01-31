ABD'den İsrail'e buldozer sevkiyatı: Trump imzayı atmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk hafta Biden yönetimi tarafından İsrail'e kısmi olarak uygulanan ağır silah ve mühimmat sevkiyatı kısıtlamasını kaldırmıştı.

ABD, 134 adet Caterpillar (Tırtıl) D9 buldozerlerini İsrail'e sevk etti. İsrail, buldozerleri Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait mahalleleri yıkmak için kullanacak.

Boykot listesinde bulunuyor

ABD merkezli CAT firması, yıllardır işgalci İsrail'e, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evler ile alt ve üst yapıyı yıkması için gerekli ekipmanı sağlıyor. D9 buldozerlerinin de üreticisi olan CAT, inşaat ve madencilik ekipmanları üreticileri arasında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.



