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İsrail, Filistinli 110 tutsağı serbest bıraktı

İsrail, Filistinli 110 tutsağı serbest bıraktı

17:1830/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
AA
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Filistinli tutukluların bırakılacağı Ofer Cezaevi'nde hazırlıklar sürüyor.
Filistinli tutukluların bırakılacağı Ofer Cezaevi'nde hazırlıklar sürüyor.

İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutsağı serbest bıraktı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "tutsakların serbest bırakılması sırasında yaşananlar" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

İsrail'in askıya aldığı takas gerçekleşti ve 110 Filistinli tutsak serbest bırakıldı.

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "t
utsakların serbest bırakılması sırasında yaşananlar
" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasının askıya alındığını açıklamıştı.
İsrail Ordu Radyosu
nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli tutsakların serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin
Ofer Cezaevi
'ne döndüğü kaydedilmişti.

Pürüzler giderildi Filistinli tutsaklar serbest

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden esirlerin salıverilmesi sırasında yaşananları bahane göstererek Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin pürüzler giderildi.

Bu kapsamda
Hamas
ile esir takasının üçüncü turunda İsrail, Filistinli 110 tutsağı serbest bıraktı.


#Filistin
#israil
#ateşkes
#Ofer Cezaevi

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