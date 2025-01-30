İsrail, Filistinli 110 tutsağı serbest bıraktı

İsrail Ordu Radyosu

nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli tutsakların serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin

Ofer Cezaevi