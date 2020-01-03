ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki vatandaşlarına, bölgede ve Irak'ta yaşanan olaylardan dolayı çok dikkatli, tedbirli ve uyanık olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına Lübnan'daki Batılıların uğrak yerlerinde uyanık ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi 03 Ocak 2020, 23:47 Son Güncelleme: 04 Ocak 2020, 00:00 AA