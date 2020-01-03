Dünya ABDden Lübnandaki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
AMERİKA

ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki vatandaşlarına, bölgede ve Irak'ta yaşanan olaylardan dolayı çok dikkatli, tedbirli ve uyanık olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına Lübnan'daki Batılıların uğrak yerlerinde uyanık ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Beyrut Büyükelçiliği internet sitesi ve sosyal paylaşım hesaplarından yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarından, son gelişmelerden haberdar olmaları için elçiliğin sitesinin yanı sıra yerli ve uluslararası basın yayın organlarını takip etmeleri istendi.

"Batılıların uğrak yerlerinde bulunun" çağrısı

  • Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına Lübnan'daki Batılıların uğrak yerlerinde uyanık ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Lübnan, ABD'yi kınadı

  • Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Süleymani'nin hayatını kaybettiği ABD saldırısı kınanmış ve olay "İran'a karşı tehlikeli bir tırmanış" şeklinde nitelendirilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise yayınladığı taziye mesajında "Geriye kalan bizler onun (Süleymani'nin) yolundan gitmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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