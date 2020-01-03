Dünya Trumptan yeni İran açıklaması İranda rejim değişikliği peşinde değiliz
AMERİKA

Trump'tan yeni İran açıklaması: İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz ama saldırgan davranışlarından vazgeçmeliler" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dün gece Bağdat'ta suikastle öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"İran halkına son derece saygı duyuyoruz ve İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz" diyen Trump, İran yönetimine 'saldırgan tutuma son verme' çağrısında bulundu.

ABD Başkanı, "İran, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için vekillerini kullanmaya derhal son vermeli" dedi.

Trump, "Kasım Süleymani, Ortadoğu'da binlerce masum insanı öldürdü" diye konuşan Trump, "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü" ifadelerini kullandı.

"Bir hedef listemiz var ve bunu her zaman uygulamaya hazırız" diyen ABD Başkanı, Süleymani'nin ABD'li diplomatlara saldırı planladığını öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, "Dün savaş başlatma değil, savaşı durdurma kararı aldık" diye ekledi.

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