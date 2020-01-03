Trump'tan yeni İran açıklaması: İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz

Ekonomi

2019 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen altın üretimi tarihi bir rekor kırdı. Yüzde 40'lık artışla 38 tona çıkan altın üretiminin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde, 2020 yılında da 45 tonun üzerine çıkarak yeni bir rekora ulaşması bekleniyor.