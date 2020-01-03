Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı

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Alkol kullanımı nedeniyle ceza kesilen şoför alkolsüz olduğunu ispatladı

Konya’da yılbaşındaki trafik uygulamalarında polis ekipleri tarafından durdurularak alkol testinde 0.56 promil alkollü olduğu görülen sürücünün hastanede yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi. Faruk C. ehliyetini geri aldıktan sonra 'İnsanlar yapılan haberlerin altına yorumlar yapmışlar, saygı duyuyorum ama kimsenin haksız yere günahını almayın ben alkol kullanan biri değilim. Arkadaşlar da özür diledi benden şükür ehliyetimizi aldık tekrar geriye.' dedi.