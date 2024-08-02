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Dünya

ABD'den terör devletine yeni destek: Hem asker hem de askeri kaynak gönderilecek

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın İsrail'e karşı saldırı ihtimali nedeniyle terör devletine ilave askeri destek göndereceklerini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor" dedi. Kirby, bölgeye hem askeri teçhizat hem de asker kaynağı aktarılacağını söyledi.

19:17 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 19:49 - 2/08/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

CNN yayınına konuk olan Kirby, Orta Doğu'da artan gerilimi ve ABD yönetiminin reaksiyonunu değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde
"İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderilmesi"
konusunu da ele aldığını hatırlatan Kirby, İsrail'in güvenliği konusundaki hassasiyetlerini tekrarladı.

"Bölgede doğru kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor"

İran'ın İsrail'e yönelik tehdidine vurgu yapan Kirby,
"(Gönderilecek askerlerle ilgili) Detaylarına şu anda giremem. Ancak bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor."
dedi.

Hem asker hem askeri kaynak gönderilecek

Sunucunun, İsrail'e gönderilecek askeri kaynağın askerleri mi yoksa diğer askeri teçhizatları mı kapsadığı yönündeki sorusuna ise Kirby,
"Muhtemelen ikisinin kombinasyonu olacaktır çünkü askeri bir donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir."
yanıtını verdi.

Biden da askeri destek yollanacağını söylemişti

ABD Başkanı Biden, dün Netanyahu ile görüşmesinde, "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" dile getirmişti.

Öte yandan, Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna, "Yardımcı olmadı." diye yanıt vermişti.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirmişti.

Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) Bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli." şeklinde konuşmuştu.


Yeni Şafak Doha’dan bildirdi: İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlandı

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'da tören düzenlendi. Şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela verildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti. Hamas mücahidi Haniye, Doha’da cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek. Doha'daki törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve çok sayıda heyet katıldı. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, İmam Muhammed Abdul Wahhab Camisinden naklen bildirdi.


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