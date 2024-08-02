Şehit Haniye için 81 ilde cenaze namazı: Ali Erbaş Cuma Hutbesi irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Cuma Hutbesi irad ediyor. Cuma namazı sonrası 81 ildeki tüm camilerde Hamas Mücahidi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Soykırımcı İsrail'in hain suikastiyle şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye bugün Katar'da toprağa verilecek.
Haniye'nin ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 1 günlük mili yas ilan edildiğini duyururken, bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi.
Gıyabi cenaze namazı duyurusu
Haniye için bugün tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Erbaş, Haniye için bugün tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.