Şehit Haniye için 81 ilde cenaze namazı: Ali Erbaş Cuma Hutbesi irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Cuma Hutbesi irad ediyor. Cuma namazı sonrası 81 ildeki tüm camilerde Hamas Mücahidi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.





Soykırımcı İsrail'in hain suikastiyle şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye bugün Katar'da toprağa verilecek.





Gazze'de ateşkes için müzakere süreci yürüten Hamas lideri İsmail Haniye , İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da uğradığı saldırıyla şehit oldu.

Haniye'nin ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 1 günlük mili yas ilan edildiğini duyururken, bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi.









Gıyabi cenaze namazı duyurusu





Haniye için bugün tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haniye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" hatırlattı.





Erbaş, Haniye için bugün tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.











