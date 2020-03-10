ABD'den Türkiye açıklaması: İdlib'de yardım için tüm seçenekler masada

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayeti için talep ettiği askeri yardım konusunda Brüksel'deki NATO karargahında müttefiklerle görüşmeler yürüttü. Jeffrey'in müttefiklerle İdlib'deki ateşkesi Rusya ve Suriye hükümetinin ihlal etmesi halinde alınabilecekleri önlemleri de ele aldığı belirtildi.

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Rusya ve Suriye zafer peşinde

Brüksel'de konferans bağlantısıyla gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için ne yapabileceğine baktıklarını söyleyerek "Her şey masada. İdlib'de kalıcı ateşkesin Rusya ve Suriye'nin çıkarına olduğuna inanmıyoruz. Onlar topyekun zafer kazanma peşinde" ifadelerini kullandı.

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Ankara S-400 tutumunu netleştirmeli

Ateşkesin ihlali halinde Türkiye'ye yardım için İdlib'e kara birlikleri konuşlandırma ihtimalini dışlayabileceklerini, havadan ne yapılabileceklerine ise baktıklarını söyleyen Jeffrey, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili tutumunu netleştirmesi gerektiğini ifade etti.