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Dünya

AB'den İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla ilgili açıklama: Yasal olan her şey ahlaki değildir

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin ardından, dini nefreti teşvik edecek her türlü eylemi reddettiklerini bildirdi. Borrell, "AB, dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün teşvikinin her şeklini güçlü ve kararlı şekilde reddettiğini yinelemektedir. Dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünü içeride ve dışarıda desteklemeye devam edeceğiz. Ancak yasal olan her şey ahlaki değildir" açıklamasında bulundu.

14:17 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla ilgili açıklamasında, "Avrupa'da bazı kişilerin birçok Müslüman'ı inciten eylemlerinin ardından AB, dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün teşvikinin her şeklini güçlü ve kararlı şekilde reddettiğini yinelemektedir" ifadesini kullandı. Dini topluluklara saygının AB değerleri içinde yer aldığını vurgulayan Borrell, Kur'an-ı Kerim'e veya herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlığın açık provokasyon niteliği taşıdığını belirtti.


Josep Borrell.

Borrell, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün AB'de yerinin olmadığını kaydederek şöyle devam etti:


"Dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünü içeride ve dışarıda desteklemeye devam edeceğiz. Ancak yasal olan her şey ahlaki değildir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı zamanıdır. Provokatörlerin yaptığı bu eylemler yalnızca bizi ve toplumlarımızı bölmeye çalışanların çıkarına hizmet eder."

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar


Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.


Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.


Danimarka'da ise İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.


Daha sonra grup üyeleri 24 Temmuz’da önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.


Grup, daha önce de 14 Nisan’da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek İslam'a hakaret etmişti.


#AB
#Danimarka
#İsveç
#Josep Borrell
#Kur'an-ı Kerim
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