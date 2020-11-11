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Dünya ABDli tarihçi McCarthy Ermeniler, soykırım iddialarını Türklerin kolunu bükmek için kullanıyor
AMERİKA

ABD'li tarihçi McCarthy: Ermeniler, soykırım iddialarını Türklerin kolunu bükmek için kullanıyor

ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy, 1915 olaylarına ilişkin Osmanlı'nın Ermenileri yok etmeye çalıştığına yönelik hiçbir tarihsel kanıt bulunmadığını belirterek, Ermenilerin "soykırım" iddialarını 'Türklerin kolunu bükmek' için kullandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Justin McCarthy
Justin McCarthy

1995'te yayımlanan "Ölüm ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarının Etnik Temizliği, 1821-1922" kitabının yazarı ABD'deki Louisville Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına (TASFO) verdiği mülakatta, "Ermeni sorunu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

McCarthy, Ermenilerin çoğunun tehcir edildiği iddialarının doğru olmadığını hatta Ermenilerin bir kısmının Anadolu'da kaldığını belirterek, "Anadolu'da birçok şehirde ve Anadolu'nun taşra bölgelerinde kalan Ermeniler de vardı. Onlar orada kaldılar çünkü Osmanlılar onları kendilerine tehdit olarak görmediler. Osmanlı'nın tehcir ettiği insanlar, Osmanlı'nın verdiği savaşa ve sivil halka tehdit oluşturabilecek bölgelerde yaşayanlardı" dedi.

"Osmanlıların tehciri Ermenileri öldürmek için yaptığını söylemek çok saçma"

Osmanlı'nın tüm Ermenileri topluca bölgeden gönderdiği iddialarını yalanlayan McCarthy, "Osmanlıların bu tehciri Ermenileri öldürmek için yaptığını söylemek de doğru değil. Bu çok saçma. Osmanlı Ermenileri öldürmek isteseydi, onları öldürebilirdi. Bunun yerine onları uzaklaştırdılar" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm belgeleri inceledik, hiçbir kanıt yok"

McCarthy, Osmanlıların, Ermenileri yok etme gibi bir kastının kesinlikle bulunmadığını vurgulayarak, "Kesinlikle bu yönde hiçbir kanıt bulamadık. Elimize geçirebildiğimiz tüm belgeleri inceledik ve bunu önerebilecek herhangi bir kanıt yoktu.

"Ermeni örgütleri gerçek olmayan iddiaları kullanıyor"

Ermeni örgütleri bu iddiaları, kesinlikle Türklerin kolunu bükmek için kullanmaya çalışıyor. Mesela tüm Doğu Anadolu’yu Ermenilere devrettirmeye filan çalışıyorlar. Bu doğru. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri veya dünyadaki diğer hükümetlerin bunu kullanma nedenlerine gelince, bunu yapmalarının bir nedeni de önyargıdır" şeklinde konuştu.

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