ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ilaç sorunu nedeniyle 12 yıl ara verilen idam cezası geri geldi

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar, canice katledilen 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın ölümüne ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Oğlunu öldüren caninin tutuklandığını belirten Kasadar, "Benim dünya güzeli oğlum toprak altında çürürken bu caniyi devlet benden aldığı vergilerle besleyecek, palazlandıracak. Bu bir zulümdür. Bu cani için idam ve kısas istiyorum. Başka hiçbir ceza yüreğimi ferahlatmaz." ifadelerini kullandı.