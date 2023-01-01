|
Dünya

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ilaç sorunu nedeniyle 12 yıl ara verilen idam cezası geri geldi

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, ilaçların son kullanma tarihinin geçmesi ve tedarik yapılamaması nedeniyle 12 yıldır zorunlu ara verilen idam cezasının uygulanmasına yeniden devam edileceği bildirildi.

10:30 . 20/09/2023 الأربعاء
AA
Fotoğraf: Arşiv.

Fotoğraf: Arşiv.

Güney Carolina Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bryan Stirling, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette 2011'den beri gerçekleştirilemeyen idam cezalarının yeniden uygulanmaya başlanacağını kaydetti.

  • Stirling, idam cezasında kullanılan "
    pentobarbital
    " adlı zehirli iğnenin tedarik edildiğini bildirdi.

Eyalette halihazırda idam cezasının gerçekleşmesini bekleyen 34 tutuklu bulunuyor ancak cezaların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Eczaneler, idam cezasında kullanılacak ilaçları satmak istemiyordu

Eyalette en son 2011'de uygulanan idam cezasının ardından ilaçların, son kullanma tarihlerinin geçmesi ve eczaneler kimliklerinin açığa çıkabileceği endişesiyle ilaç satmaması nedeniyle cezalara 12 yıllık zorunlu ara verilmişti.

Eyalet Genel Kurulunun mayısta aldığı kararla, ilaçların tedarikinin sağlandığı kişilerin kimliklerinin gizli tutulmasına karar verilmişti.



#ABD
#Güney Carolina
#İdam cezası
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı