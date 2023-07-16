Oğlu vahşice katledilen Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar: Bu cani için idam ve kısas istiyorum

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar oğlunu katleden caninin idamını istedi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dondurucuda parçalanmış halde bulunan cesedin, gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Ailenin eski çalışanı olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli Hakan Ö. emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Hakan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Acılı baba Kasadar, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.