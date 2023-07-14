40 bin dolar fidye istemiş

Bayrampaşa’da cesedi parçalanarak derin dondurucuya konulan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ın katil zanlısı cinayeti itiraf etti. İfadesinde, “Tartıştık, boğdum, cesedini parçalara ayırdım” diyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





PARKTA KISKIVRAK YAKALANDI

Kasadar ailesi, 10 Temmuz’da evden çıktıktan sonra bir daha Muhammed Nuh’tan haber alamadı. Bir süre sonra aileyi telefonla arayan bir kişi, oğullarının ellerinde olduğunu söyleyerek, 40 bin dolar fidye istedi. Bunun üzerine aile emniyete giderek ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sonrası, şüpheliyle aileden biriymiş gibi mesajlaşan ekipler, Sultangazi’deki bir parkta buluşma ayarladı. Saat 5 sularında parka gelen Hakan Öztürk, kıskıvrak yakalanırken, şahsın baba Mustafa Kasadar’ın yanında çalışan bir kişi olduğu ortaya çıktı.





DETAYLAR KAN DONDURDU

Cinayeti işledikten sonra aileden fidye istediği tespit edilen Öztürk’ün, tartışma sırasında Muhammed Nuh’u boğduğu ve cesetten kurtulmak için parçalara ayırarak derin dondurucuda sakladığı belirlendi. Yazar Kasadar’ın madde bağımlısı olduğu belirtilen katil Öztürk’e uzun süredir maddi manevi yardımcı olduğu da öğrenildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun DNA incelemesinin ardından cenazeyi ailesine teslim edilecek. Cenaze ise bugün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.





Pırlanta gibi çocuktu

qKaçırıldıktan sonra canice katledilen 19 yaşındaki Muhammed Nuh’un, geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına girdiği ve heyecanla sonucu beklediği öğrenildi. Fatih’in Dervişali Mahallesi’nde ikamet eden gencin kısacık yaşam öyküsünü mahalle sakinleri anlattı. Muhammed Nuh’un pırlanta gibi bir çocuk olduğunu belirten Kefevi Camii Müezzini Ahmet Taşan, “Sessiz, sakin kimseye bir zararı olmayan aksine insanlara hizmet etmeyi borç bilen bir ailenin çocuğuydu. İyi kalpli, iyi niyetli ve karakterliydi. 7 yıl yatılı Kur’an kursunda okudu. Camimizde babasıyla birlikte namazını kılardı. Aynı mahalledeki yayınevlerinde ise işlere de yardımcı olurdu. Disiplinli ve çalışkandı. Üniversite sınavına girdi sonuçlarını bekliyordu. Kısa yaşamında örnek bir genç olarak yaşadı” diye konuştu.



