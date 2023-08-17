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İnfazı kraliyet emri sonrası yapıldı: Suudi Arabistan'da babasını öldürmekle suçlanan Mısır uyruklu ABD vatandaşı idam edildi

Suudi Arabistan'da babasını öldürmekle suçlanan Mısır uyruklu ABD vatandaşı bir kişinin idam edildiği bildirildi. Sanığın, hakkındaki idam kararının uygulanmasına yönelik kraliyet emrinin yayımlanmasının ardından Riyad bölgesinde bugün idam edildiği kaydedildi.

00:03 . 17/08/2023 Perşembe
AA
Suudi Arabistan'da babasını öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi.

Suudi Arabistan'da babasını öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, babasını öldürmekle suçlanan Mısır uyruklu ABD vatandaşı bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD vatandaşı Bişevi Şerif Naci Nasif hakkında verilen idam cezasının Riyad bölgesinde infaz edildiği belirtildi.

Nasif'in Mısır uyruklu babasını dövdükten sonra boğarak öldürme suçunun yanı sıra diğer bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle yargılandığı aktarılan açıklamada, Nasif'in ayrıca uyuşturucu kullandığına işaret edildi.

Sanığın ilgili mahkemede yargılandığı vurgulanan açıklamada, "babasını öldürme" suçunu işlediğinin kanıtlanması üzerine söz konusu kişi hakkında idam kararı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, hakkındaki idam kararının uygulanmasına yönelik kraliyet emrinin yayımlanmasının ardından sanığın Riyad bölgesinde bugün idam edildiği kaydedildi.



#idam
#Suudi Arabistan
#ABD Vatandaşı
#Bişevi Şerif Naci Nasif
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