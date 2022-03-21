Dünya ABDnin Moskova Büyükelçisi Sullivan Rus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
AVRUPA

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan Rus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Haber Merkezi AA
ABDnin Moskova Büyükelçisi Sullivan Rus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Sullivan Bakanlığa çağrılarak, Biden’ın Putin’e yönelik son zamanlarda yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğu vurgulandı ve protesto notası verildi.

Açıklamada, “Bu kadar yüksek seviyede bir devlet adamına yakışmayan ABD Başkanı’nın bu tür açıklamalarının Rusya-ABD ilişkilerini kırmanın eşiğine getirdiği vurgulandı. Rusya’ya karşı alınan düşmanca eylemlerin kesin ve kati olarak cevaplanacağı konusunda uyarı yapıldı.” ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel ikili meselelerin de müzakere edildiği kaydedilen açıklamada, ABD’deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişinin garantileri dahil, çalışma koşullarının sağlanması konusunun da Sullivan nezdinde ciddi bir şekilde gündeme getirildiği aktarıldı.

Biden, 16 Mart’ta Beyaz Saray'da bir gazetecinin Ukrayna’daki savaş ile ilgili olarak, "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti.

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Daha sonra Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." ifadesini kullanmıştı.

Biden, yine Putin hakkında, “haydut” ve “katil bir diktatör” sözlerini de sarf etmişti.

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