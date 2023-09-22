ABD'nin Seattle kentinde halka çağrı yapıldı: 21 yıl sonra gelen uyarı

Abonelerden çimleri sulamayı bırakmaları, duş sürelerini azaltmaları, çamaşır ve bulaşık makinelerini tamamen dolmadan çalıştırmamaları ve sızıntı yapan boru ve akan tuvaletleri tamir etmeleri istendi.

Barajlardaki su seviyesinin ortalamanın altında olduğunu ve yeterli su tedarikini sağlamak için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten yetkililer de su seviyesi normale dönene kadar vatandaşlara daha az su kullanmaları çağrısında bulundu.