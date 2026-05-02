Açlık ve hastalıklar Gazze’yi kuşatıyor

04:002/05/2026, Cumartesi
Gazze kentinde annesiyle derme çatma bir çadırda yaşayan Filistinli çocuk, gıda krizinin derinleştiği ve ilaç sıkıntısının yaşandığı bölgede zorlu insani koşullar altında hayata tutunmaya çalışıyor.
Soykırımcı İsrail’in ateşkese rağmen insani yardımları engellediği Gazze’de yeniden genel açlık manzaraları ve sağlık sorunları görülmeye başladı. 10 yaşındaki Muhammed Ahmed Mesud es-Susi de yetersiz beslenmenin yol açtığı rahatsızlıklarla mücadele ediyor.

İşgalci İsrail ordusunun 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardımları engellemesi nedeniyle Gazze’de yeniden genel açlık manzaraları görülmeye başladı. 10 yaşındaki Filistinli Muhammed Ahmed Mesud es-Susi, İsrail’in Gazze’ye yönelik kısıtlamaları nedeniyle yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ediyor. İsrail saldırılarında babasını kaybeden Mesud, yetersiz beslenmenin yanı sıra zihinsel gelişim geriliği, konuşma güçlüğü ve epilepsi nöbetleri nedeniyle de acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyor. Gazze kentinde annesiyle derme çatma bir çadırda yaşayan Filistinli çocuk, gıda krizinin derinleştiği ve ilaç sıkıntısının yaşandığı bölgede zorlu insani koşullar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze genelindeki sağlık ihtiyaçlarının çok büyük olduğunu bildirdi.


