Dünya Afgan bakan Almanyada bisikletli yemek kuryeliği yapıyor
ORTADOĞU

Afgan bakan Almanya’da bisikletli yemek kuryeliği yapıyor

Eski Afganistan İletişim ve Teknoloji Bakanı Sayed Ahmad Saadat’ın Almanya'nın Leipzig şehrinde bisikletli yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Afgan bakan Almanya’da bisikletli yemek kuryeliği yapıyor
Afganistan’ın eski iletişim bakanı, Almanya’da bisikletli kurye oldu.

Eski Afganistan İletişim ve Teknoloji Bakanı Sayed Ahmad Saadat’ın Almanya'nın Leipzig şehrinde bisikletli yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı.

2020'DE AYRILMIŞ

Leipziger Volkszeitung adlı yerel gazetenin haberinde, eski Afgan hükümetinde İletişim ve Teknoloji Bakanı olan Saadat'ın Aralık 2020'de bakanlıktan ayrılarak Almanya'nın Saksonya eyaletine geldiği belirtildi.

DAHA ÖNCE İNGİLTERE'DE İKAMET ETMİŞ

Saadat’ın parası bittiği için Leipzig şehrinde yemek teslimatı firmasında bisikletli kurye olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Saadat'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Şu an basit bir hayat yaşıyorum. Almanya'da kendimi güvende hissediyorum. Leipzig'teki hayatımdan memnunum. Almanca kursuna gidebilmek ve daha fazla eğitim almak için para biriktirmek istiyorum. Birçok iş müracaatında bulundum ama bir sonuç çıkmadı. Şimdiki hayalim, Alman Telekom şirketinde çalışmak."

Eski bakanın daha önce İngiltere'de ikamet ettiği ve eski Kabil hükümetinden aldığı davetle Afganistan'a giderek bakan olduğu kaydedildi.

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