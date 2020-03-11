Dünya Afganistan Cumhurbaşkanı Ganiden Talibanları ilgilendirecek karar Mahkumların serbest bırakılması kararını duyurdu
ASYA

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den Talibanları ilgilendirecek karar: Mahkumların serbest bırakılması kararını duyurdu

14 Mart'tan itibaren 1500 mahkumun, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 olmak üzere toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlandı.

Haber Merkezi AA
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD-Taliban arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında mahkum Talibanların serbest bırakılmasıyla ilgili kararı duyurdu.

  • Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart'tan itibaren 1500 mahkum Taliban serbest bırakılacak. Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 mahkum olmak üzere geri kalan 3 bin 500 mahkum serbest kalacak.

Açıklamada, Gani'nin Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünü açması ve iyi niyet göstergesi olarak bu kararı imzaladığı bildirildi.

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Ne olmuştu?

İkinci etapta serbest bırakılacak mahkumlar için şiddetin önemli ölçüde azaltılmasının şart koşulduğu açıklamada, serbest bırakılacakların tekrar savaşa katılmayacakları yönünde yazılı taahhütlerinin de alınacağı kaydedildi.

  • Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, ABD-Taliban anlaşması kapmasında yapılacak esir takası konusunda ABD yetkililerine mahkum listesi verdiklerini ve o listeye göre Taliban mahkumlarının serbest bırakılmasını istediklerini belirtmişti.

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