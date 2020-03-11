Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den Talibanları ilgilendirecek karar: Mahkumların serbest bırakılması kararını duyurdu 14 Mart'tan itibaren 1500 mahkumun, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 olmak üzere toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlandı.

Haber Merkezi 11 Mart 2020, 10:04 Son Güncelleme: 11 Mart 2020, 10:42 AA