Dünya Ben kazandım Afganistanda seçim sonrası açıklamaları
ASYA

Ben kazandım: Afganistan'da seçim sonrası açıklamaları

Ben kazandım: Afganistan'da seçim sonrası açıklamaları

Afganistan'da 28 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Seçimin bitmesiyle beraber adaylar arasında "Ben kazandım" tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanı adaylarından İcra Kurulu Başkanı Abdullah, seçimin kazananın kendisi olduğunu söyledi. Eski başbakanlardan Hikmetyar ise, seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti. Mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı da kazananın Gani olduğunu açıkladı. Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Nuristani, "Oyların sayımı daha bitmedi, adaylar konusunda bir şeyler söylemek için daha erken, seçimin sonuçlarını ve kimin kazandığını resmi olarak ancak Bağımsız Seçim Komisyonu açıklayabilir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah.
Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi bitmesinin ardından adaylardan "ben kazandım" açıklamaları gelmeye başladı.

  • Adaylardan bazıları, kesin olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanması beklenen seçimlerin kazananının kendisi olduğunu iddia ediyor.

Seçimin favori isimlerinden mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, kendisine iletilen bilgilere göre büyük bir farkla seçimin galibinin kendisi olduğunu söyledi.

Seçimin kesin sonucunun Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından açıklanacağını ifade eden Abdullah, ikinci tura gitmeye gerek kalmamasını beklediklerini ifade etti.

Abdullah, bu kadar güvenlik tehdidi olmasına rağmen sandığa giden halkın oyuna sahip çıkacaklarını kaydetti.

Gani'nin önde gittiği iddiası

Öte yandan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih, seçimin asıl kazananının Afganistan halkı olduğunu dile getirdi.

  • Salih, tüm adayların, halkın iradesine saygı duyması gerektiğine vurgu yaparak alınan bilgiler doğrultusunda Gani'nin önde olduğunu iddia etti.

Seçimin bir diğer iddialı isimlerinde eski başbakanlardan Gülbeddin Hikmetyar ise seçime hile karıştığını, bu durumun kabul edilir olmadığını açıkladı.

3 bin 736 seçim merkezinin oyları sayıldı

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 736 seçim merkezinden gelen 2 milyon 196 bin oyun sayıldığını, henüz 786 seçim merkezinin oy sayımının tamamlanmadığını söyledi.

  • Vilayetlerdeki oy sandıklarının başkent Kabil'e intikalinin başladığını bildiren Nuristani, ilk bilgilere göre seçime katılımının 2 milyonun üzerinde olduğunu aktardı.

Nuristani, "Oyların sayımı daha bitmedi, adaylar konusunda bir şeyler söylemek için daha erken, seçimin sonuçlarını ve kimin kazandığını resmi olarak ancak Bağımsız Seçim Komisyonu açıklayabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanacağı belirtilmişti.

  • Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedilmişti.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Afganistan'da seçim günü 68 saldırı düzenlendi
DÜNYA
Afganistan'da seçim günü 68 saldırı düzenlendi

Afganistan Türklerinin lideri hayatını kaybetti
DÜNYA
Afganistan Türklerinin lideri hayatını kaybetti

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı
DÜNYA
Afganistan Cumhurbaşkanı'nın katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı
ABD istihbaratı oradaydı

"ABD istihbaratı oradaydı"

​Darbeci Sisi'nin adamı FETÖ elebaşıyla görüşmesini anlattı.
Kapıdaki büyük tehlike!

'Kapıdaki' büyük tehlike!

Türkiye'deki apartman kapıları yanlış yöne açılıyor.
Türkiyede ilk kez kitlesel olarak üretildi

Türkiye'de ilk kez
kitlesel olarak üretildi

20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak.
3.5 liraya da<br> var 10 liraya da

3.5 liraya da
var 10 liraya da

​Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor. İşte nedeni...
TBMM açılışında olmayacak

TBMM açılışında olmayacak

Bahçeli, doktorların tavsiyesi üzerine istirahatini uzatacak.
Depremden en fazla<br>etkilenecek ilçe

Depremden en fazla
etkilenecek ilçe

​Bina yaş ortalaması ve faya yakınlığı korkutuyor.
Çiğnemeden<br>sarımsak yuttu

Çiğnemeden
sarımsak yuttu

Az kalsın canından oluyordu.
Metro seferlerinde değişiklik

Metro seferlerinde değişiklik

​Galatasaray-PSG maçı için seferler uzatıldı.
20 isim<br>emekliye ayrıldı

20 isim
emekliye ayrıldı

ASELSAN'dan ​100 yönetici çıkarıldı iddiasına cevap
Binlerce<br>ihbar geldi

Binlerce
ihbar geldi

Silivri'deki ​5,8'lik deprem 5 ili birden etkiledi.
'Kaptan' varsa <br>sorun yok

'Kaptan' varsa
sorun yok

​Trabzonspor'da Sosa'nın dikkati çeken istatistiği.
Bugün itibariyle başlıyoruz

Bugün itibariyle başlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu'dan sonbahar ve kış operasyonu açıklaması.
İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı

İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı

​İstanbul'un ardından İzmir için korkutan açıklama.
PKK'nın<br> kanalına çıktı

PKK'nın
kanalına çıktı

​CHP'li tekin terör örgütünün TV kanalında kayyumu eleştirdi.
Tayvan'da 21 <br>yıllık köprü çöktü

Tayvan'da 21
yıllık köprü çöktü

Petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü.
Merkez'den<br>yeni hamle

Merkez'den
yeni hamle

Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.
17 tabip askere gözaltı kararı

17 tabip askere gözaltı kararı

Kuleli Askeri Lisesinde gerçeğe aykırı çürük raporu vermişlerdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.