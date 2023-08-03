Afrika Fransızları susturuyor: Mali ve Burkina Faso'dan sonra Nijer'de de Fransız kanalların yayınlarına son verildi

Fransa, Nijer’deki askeri darbenin ardından yükselen Fransız karşıtlığı nedeniyle, bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye ediyor. Ülkede eski sömürgeci güç Fransa’ya karşı eylemler düzenlenirken, Fransa Büyükelçiliği saldırıya uğramıştı. Nijer, darbeden bu yana kapalı olan Burkina Faso, Mali, Cezayir, Libya ve Çad ile hava ve kara sınırlarını da tekrar açtı. İtalya’nın da Nijer’deki 99 vatandaşını tahliye ettiği açıklandı.