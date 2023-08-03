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Fransızlar Nijer’den kaçıyor

Fransa, Nijer’deki askeri darbenin ardından yükselen Fransız karşıtlığı nedeniyle, bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye ediyor. Ülkede eski sömürgeci güç Fransa’ya karşı eylemler düzenlenirken, Fransa Büyükelçiliği saldırıya uğramıştı. Nijer, darbeden bu yana kapalı olan Burkina Faso, Mali, Cezayir, Libya ve Çad ile hava ve kara sınırlarını da tekrar açtı. İtalya’nın da Nijer’deki 99 vatandaşını tahliye ettiği açıklandı.

04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nijer'den tahliyeler devam ediyor.

Nijer'den tahliyeler devam ediyor.

Nijer’de geçen hafta gerçekleşen darbenin ardından, Fransa başta olmak üzere çok sayıda ülke vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Önceki gün İtalya ve Fransa ülkede bulunan vatandaşlarını tahliye etme kararı alırken, dün de İspanya ve Japonya vatandaşlarını tahliye etme sürecini başlattı. Başkent Niamey’den ilk iki tahliyeyi üstlenen Fransa’nın ardından İtalya üçüncü tahliye uçuşunu başarıyla tamamladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, “Hükümetimizin Nijer’den ayrılmaya yardım ettiği 36 İtalya vatandaşı ve 32 yabancı uyruklu kişiyi Roma’da karşıladım” ifadesini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise tahliyeler kapsamında Niamey’den 3 uçağın Fransa’ya indiği, bu uçuşlarda 498’i Fransız olmak üzere çoğu Alman, İspanyol ve İtalyan 736 kişinin tahliye edildiği bilgisi verildi. Öte yandan Nijer, 26 Temmuz’da yapılan darbeden bu yana kapalı olan hava ve kara sınırlarını bazı komşularına açtı. Nijer’in hava ve kara sınırlarının Burkina Faso, Mali, Cezayir, Libya ve Çad’a tekrar açıldığı duyuruldu.



#Nijer
#Fransa
#Darbe
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