|
Dünya

Fransa'nın Nijer'deki 'tahliye operasyonu' sona erdi

Fransa, 26 Temmuz'da darbe yaşanan Nijer'deki gösterilerde büyükelçiliğine yapılan saldırılar üzerine vatandaşları için başlattığı "tahliye operasyonları"nın sonlandığını bildirdi. Paris yönetiminin 577 vatandaşının yanı sıra aralarında Almanya İngiltere, Kanada, Japonya ve Brezilya dahil çok sayıda yabancı ülke vatandaşının olduğu 1079 kişiyi, Nijer'in Başkenti Niamey'den Fransa'ya taşıdığı kaydedildi.

13:58 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Fransa'nın Nijer'deki 'tahliye operasyonu' sona erdi.

Fransa'nın Nijer'deki 'tahliye operasyonu' sona erdi.

Fransa, 26 Temmuz'da darbe yaşanan Nijer'deki gösterilerde büyükelçiliğine yapılan saldırılar üzerine vatandaşlarını bu ülkeden çıkardığı "tahliye operasyonları"nın sonlandığını bildirdi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Nijer'deki tahliye operasyonunun bugün itibariyle tamamlandığı belirtildi.


Paris yönetiminin 577 vatandaşının yanı sıra aralarında Almanya İngiltere, Kanada, Japonya ve Brezilya dahil çok sayıda yabancı ülke vatandaşının olduğu 1079 kişiyi, Nijer'in Başkenti Niamey'den Fransa'ya taşıdığı kaydedildi.


Operasyonun, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığıyla koordineli yapıldığı aktarıldı.


Darbe destekçileri Fransız Büyükelçiliğini hedef almıştı

Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce gösterici, hedef aldıkları elçilik binasına hasar vermişti.


Paris yönetimi, Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik kalkınma yardımlarıyla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.


Nijer'deki darbe​​​​​​​

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.




#Nijer
#Darbe
#Fransa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor: KF Tirana - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?