Fransa'nın Nijer'deki 'tahliye operasyonu' sona erdi.

Fransa, 26 Temmuz'da darbe yaşanan Nijer'deki gösterilerde büyükelçiliğine yapılan saldırılar üzerine vatandaşlarını bu ülkeden çıkardığı "tahliye operasyonları"nın sonlandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Nijer'deki tahliye operasyonunun bugün itibariyle tamamlandığı belirtildi.

Paris yönetiminin 577 vatandaşının yanı sıra aralarında Almanya İngiltere, Kanada, Japonya ve Brezilya dahil çok sayıda yabancı ülke vatandaşının olduğu 1079 kişiyi, Nijer'in Başkenti Niamey'den Fransa'ya taşıdığı kaydedildi.