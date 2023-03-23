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Dünya

Aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar Suriye'ye giren tırları hedef aldı

SİHA'ların hedefi Irak üzerinden Suriye'ye giren tırlar oldu. Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli terörist gruplar, Elbukemal ilçesine Irak üzerinden giren 3 tır, SİHA'ların saldırısına uğradı.

14:56 . 23/03/2023 Perşembe
AA
Aidiyeti bilinmeyen SİHA

Aidiyeti bilinmeyen SİHA

Kaynaklara göre gece saatlerinde 3 kapalı kasa yüklü tır, Irak üzerinden Elbukemal'e girdi.

Tırlar, ilçenin güneyinde İran destekli terörist gruplarca karargah olarak kullanılan İmam Ali adlı askeri noktaya varmasının ardından hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen SİHA'lar tarafından hedef alındı.

Tırlara yönelik saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Aidiyeti bilinmeyen SİHA'ların, 30 Ocak'ta da Elbukemal ilçe merkezi yakınlarında İran destekli yabancı terörist gruplara ait araçlara düzenlediği saldırılarda 4 kişi ölmüştü.




Deyrizor'da İranlı ve İran destekli yabancı terörist gruplar yoğun varlık gösteriyor


Deyrizor'un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.


Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.


Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.


Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

#SİHA
#Suriye
#Irak
#İsrail
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