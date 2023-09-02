Alman basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken benzetme: Yeni Atatürk

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Şile'de unutulmaz etkinliklerle kutlandı. Şile Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlam dolu etkinliklerle kutlayarak, Türk milletinin bağımsızlık sevdasını bir kez daha yüreklerde alevlendirdi. Şileliler, 30 Ağustos’ta bir araya gelerek milli ruhu coşkuyla yaşadılar.