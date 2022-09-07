Avrupa'da gaz fiyatları, Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya giden gaz tedarikini süresiz olarak askıya alacağını açıklamasının ardından yüzde 30 arttı. Gösterge gaz fiyatı, piyasa açıldığında megavat saat başına 272 euro'ya kadar çıktı.Fiyatlardan en çok etkilenen ülkelerden biri Almanya oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Almanya'nın gaz sevkiyatında tam bir duraksamaya hazırlandığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından gaz fiyatlarında yaşanan çarpıcı artış, kıta gündeminin ilk sırasına yükseldi.

ALMAN BASINI: KÖTÜ BİR MÜJDE

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Bild, "Putin'in teslimatı dondurması sonrası maliyet sarsıntısı. Yüzde 30 arttı! Gaz fiyatı patladı." dedi. Haberde, "Fiyatlar rekor seviyelere geri dönüyor. Bu, milyonlarca Alman'ın doğalgaz faturasının kötü bir müjdecisi." ifadeleri kullanıldı.

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OYNAT 01:13 Alman işletmeci 176 euro gelen gaz faturası 3400 euro'ya çıkınca isyan etti: Bunu ödeyemem yaşamak istiyoruz Almanya Pößneck'te 27 senedir restoran işleten Beate Pohler, aylık 176 euro gaz faturasının 3400 euro'ya çıktığını belirterek isyan etti. Kapatmamak için direneceğini, restoranına yazı yazıp insanları protesto etmeye çağırdığını belirten kadın “Bu faturayı ödemem mümkün değil. Yaşamak istiyoruz' ifadelerini kullandı.



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'BU FATURAYI ÖDEMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Rekor seviyelere ulaşan gaz fiyatları halkı ve esnafı da vurdu. Pößneck'te 27 senedir restoran işleten Beate Pohler, aylık 176 euro gaz faturasının 3400 euro'ya çıktığını belirterek isyan etti. Kapatmamak için direneceğini, restoranına yazı yazıp insanları protesto etmeye çağırdığını belirten kadın “Bu faturayı ödemem mümkün değil. Yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Almanya'da doğalgaza zam kararı: Haberi 'Milyonlarca müşteri için maliyet şoku' başlığıyla duyurdular