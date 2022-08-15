Almanya'da doğalgaza zam kararı: Haberi 'Milyonlarca müşteri için maliyet şoku' başlığıyla duyurdular

Almanya'da doğalgaz fiyatlarında artış kararı alındı. Rusya ile gaz sevkiyatı konusunda sürtüşme yaşayan Almanya, bu alandaki kaynaklarını kış öncesi farklı ülkelerden temin etmek istiyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki son fiyat değişikliğine göre, Alman gaz tüketicileri, kilovat saat başına 2.4 euro fazladan ödeme yapmak zorunda kalacak.

Zam kararı, fiyatların tüketicilere yansıtılmasına yeşil ışık yakan Berlin yönetiminin, yüksek enerji maliyetlerini tüketiciler arasında dağıtmaya çalıştığı bir dönemde geldi.

Hanelere nasıl yansıyacağı hesaplandı

Söz konusu ülkede ortalama dört kişilik bir aile için son zam kararı, vergiler hariç yılda 484 euroluk ek maliyet anlamına geliyor. Yüzde 19'luk vergi eklendiğinde, tutar 576 euroya ulaşıyor.

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Yıllık gider, tek kişi için vergi hariç 121 euro, vergilerle birlikte ise 144 euroyu buluyor.

DÜNYA Almanya kış öncesi gaz kullanımını yüzde 20 azaltmak istiyor

Almanya basınından Bild, gelişmeyi "Milyonlarca müşteri için maliyet şoku" başlığıyla duyurdu.

Zamlı fiyatlar, hane halklarına ve sanayiye 1 Ekim'den itibaren yansıtılacak.

Maliyetin çoğu müşterilere yansıtılabilir

Haberde, "Gaz tedarikçileri, Mart 2024'ün sonuna kadar Rusya'dan gelen eksik teslimatları yeni satın alınan ve çok daha pahalı gazla değiştirmek zorunda oldukları için, maruz kaldıkları maliyetlerin çoğunu müşterilerine yansıtabilir." denildi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, tüketicilerin üzerindeki yükü kısmen hafifletmek için müşterilere yansıtılan vergiyi satış vergisinden muaf tutmanın yollarını arayacağını söyledi.

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