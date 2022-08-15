Dünya Almanyada doğalgaza zam kararı Haberi Milyonlarca müşteri için maliyet şoku başlığıyla duyurdular
AVRUPA

Almanya'da doğalgaza zam kararı: Haberi 'Milyonlarca müşteri için maliyet şoku' başlığıyla duyurdular

Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, doğalgaza zam kararı aldı. Berlin yönetimi, artan maliyetlerin vatandaşlara yansıtılmasına onay verdi. Almanya basınından Bild, gelişmeyi "Milyonlarca müşteri için maliyet şoku" başlığıyla duyurdu. Zamlı fiyatlar, hane halklarına ve sanayiye 1 Ekim'den itibaren yansıtılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Almanyada doğalgaza zam kararı: Haberi Milyonlarca müşteri için maliyet şoku başlığıyla duyurdular
Arşiv

Almanya'da doğalgaz fiyatlarında artış kararı alındı. Rusya ile gaz sevkiyatı konusunda sürtüşme yaşayan Almanya, bu alandaki kaynaklarını kış öncesi farklı ülkelerden temin etmek istiyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki son fiyat değişikliğine göre, Alman gaz tüketicileri, kilovat saat başına 2.4 euro fazladan ödeme yapmak zorunda kalacak.

Zam kararı, fiyatların tüketicilere yansıtılmasına yeşil ışık yakan Berlin yönetiminin, yüksek enerji maliyetlerini tüketiciler arasında dağıtmaya çalıştığı bir dönemde geldi.

Hanelere nasıl yansıyacağı hesaplandı

Söz konusu ülkede ortalama dört kişilik bir aile için son zam kararı, vergiler hariç yılda 484 euroluk ek maliyet anlamına geliyor. Yüzde 19'luk vergi eklendiğinde, tutar 576 euroya ulaşıyor.

Yıllık gider, tek kişi için vergi hariç 121 euro, vergilerle birlikte ise 144 euroyu buluyor.

Almanya kış öncesi gaz kullanımını yüzde 20 azaltmak istiyor
DÜNYA
Almanya kış öncesi gaz kullanımını yüzde 20 azaltmak istiyor

Almanya basınından Bild, gelişmeyi "Milyonlarca müşteri için maliyet şoku" başlığıyla duyurdu.

Zamlı fiyatlar, hane halklarına ve sanayiye 1 Ekim'den itibaren yansıtılacak.

Maliyetin çoğu müşterilere yansıtılabilir

Haberde, "Gaz tedarikçileri, Mart 2024'ün sonuna kadar Rusya'dan gelen eksik teslimatları yeni satın alınan ve çok daha pahalı gazla değiştirmek zorunda oldukları için, maruz kaldıkları maliyetlerin çoğunu müşterilerine yansıtabilir." denildi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, tüketicilerin üzerindeki yükü kısmen hafifletmek için müşterilere yansıtılan vergiyi satış vergisinden muaf tutmanın yollarını arayacağını söyledi.

  • Federal Ağ Ajansı verilerine göre, Almanya'nın gaz depolama tesisleri halihazırda 75 dolu.
Gaziosmanpaşada yağmurda yol çöktü: Otomobil çukura düştü

Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü: Otomobil çukura düştü
Milli futbolcu Hull Citye gidiyor

Milli futbolcu Hull City'e gidiyor

İngiltere'de en fazla Türk taraftarı olan takımdan bir transfer daha.
Komşuda 72 saatlik alarm

Komşuda 72 saatlik alarm

Abdülhamid Han Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

​Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?

​İşte sonuçlar

​Süper Lig devi, TFF'nin hakemini maçlarına istemediğini açıkladı.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Binlerce kişi ev sahibi olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.