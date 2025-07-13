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Almanya ABD'nin gümrük vergilerine dert yandı: Ekonomimizi derinden etkileyecek

Almanya ABD'nin gümrük vergilerine dert yandı: Ekonomimizi derinden etkileyecek

21:3313/07/2025, Pazar
AA
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Almanya Başbakanı Merz, kara kara düşünürken... (Foto: Arşiv)
Almanya Başbakanı Merz, kara kara düşünürken... (Foto: Arşiv)

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Avrupa Birliği ülkeleri için açıkladığı yüzde 30'luk ek gümrük vergilerinin ekonomilerini derinden etkileyeceğini söyledi.

Merz, ARD televizyonunda yaptığı açıklamada,
"Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, ekonomi politikası konusundaki çabalarımızın büyük kısmını geri plana atabiliriz çünkü bu her şeyi gölgede bırakacak ve Alman ihracat ekonomisini derinden etkileyecektir."
dedi.

Uygulanmaması için Trump ile birçok kez görüştü

Bu büyüklükte gümrük vergilerinin uygulanmamasını sağlamak için seyahatler yaptığına değinen Merz, "Bunun için iki şey gerekiyor: Avrupa Birliği'nde birlik ve Amerikan Başkanı ile mantıklı görüşmeler." diye konuştu.

Merz, 1 Ağustos'a kadar kalan 2,5 haftanın bir çözüme ulaşmak için değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerçekten yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.




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