Dünya Almanyada düzenlenen alkol festivali suç filmlerini aratmadı Yüzlerce kişi yaralandı
AVRUPA

Almanya'da düzenlenen alkol festivali suç filmlerini aratmadı: Yüzlerce kişi yaralandı

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen bira festivali Oktoberfest, suç filmlerini aratmadı. İzdiham görüntülerine sahne olan festivalde 214 hırsızlık, 2'si ağır yaralama olmak üzere 244 saldırı, 55 cinsel saldırı ve 3 tecavüz vakası meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyada düzenlenen alkol festivali suç filmlerini aratmadı: Yüzlerce kişi yaralandı
Oktoberfest

Almanya'nın Münih şehrinde uzun yıllardır düzenlenen bira festivali Oktoberfest, iki yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. 17 Eylül’de başlayıp 3 Ekim'de son bulan festivale dünyanın birçok ülkesinden yoğun katılım oldu.

OKTOBERFEST KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI ARTIRDI

İzdiham görüntülerine sahne olan festivalin ardından koronavirüs vaka sayısında büyük artış yaşandı. Robert Koch Enstitüsü'nün rakamlarına göre, haftalık bazda, insidans neredeyse yüzde 77 artarak 424,9'a yükseldi.

FESTİVALİN BİLANÇOSU KORKUNÇ

Münih'te düzenlenen Oktoberfest'in ardından Alman polisi festivalin bilançosunu açıkladı. Oktoberfest bira festivalinde 214 hırsızlık, 2'si ağır yaralama olmak üzere 244 saldırı, 55 cinsel saldırı ve 3 tecavüz vakası meydana geldi. Festivalde 20 polisin yaralandığı öğrenildi.

BÜYÜK BİR KESİM KARŞI ÇIKMIŞTI

Oktoberfest‘in iki yıl aradan sonra bu yıl düzenlenecek olması Almanya’da büyük bir kesim tarafından tartışma konusu olmuştu.

Birçok vatandaş ve siyasetçi pandeminin tamamen yok edilmeden binlerce insanın büyük çadırlarda bir araya gelmesine karşı çıkmıştı.

Youtuber Sertaç Güngör'den çocukları alkole özendiren Enes Batur'a tepki ailelere çağrı: Neslimizi kaybedeceğiz acilen önlem alınmalı
HAYAT
Youtuber Sertaç Güngör'den çocukları alkole özendiren Enes Batur'a tepki ailelere çağrı: Neslimizi kaybedeceğiz acilen önlem alınmalı
Yerli otomobil TOGG yollarda

Yerli otomobil TOGG yollarda

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
Adalet Bakanı Bozdağdan Kılıçdaroğluna başörtüsü tepkisi: Bu bir seçim stratejisi

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.

Uzmanlardan uyarı: Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın.

​20 günlük çocuğunun annesini başını duvara vurarak öldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Mazluma yardımda bir numarayız. Amerika batı falan değil, 1 numara biziz. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitim, seminer ve çevrim içi etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildiren Erbaş, "Ülkemizin 450 kadar noktasında aile ve dini rehberlik bürolarımızda görev yapan hoca hanım vaizelerimiz, ailelerimizin yaşadığı problemleri, yaptıkları irşat faaliyetleriyle çözmeye gayret ediyorlar. Her bir büromuz bir irşat merkezi olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.