Almanya'da düzenlenen alkol festivali suç filmlerini aratmadı: Yüzlerce kişi yaralandı

Almanya'nın Münih şehrinde uzun yıllardır düzenlenen bira festivali Oktoberfest, iki yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. 17 Eylül’de başlayıp 3 Ekim'de son bulan festivale dünyanın birçok ülkesinden yoğun katılım oldu.

OKTOBERFEST KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI ARTIRDI

İzdiham görüntülerine sahne olan festivalin ardından koronavirüs vaka sayısında büyük artış yaşandı. Robert Koch Enstitüsü'nün rakamlarına göre, haftalık bazda, insidans neredeyse yüzde 77 artarak 424,9'a yükseldi.

FESTİVALİN BİLANÇOSU KORKUNÇ

Münih'te düzenlenen Oktoberfest'in ardından Alman polisi festivalin bilançosunu açıkladı. Oktoberfest bira festivalinde 214 hırsızlık, 2'si ağır yaralama olmak üzere 244 saldırı, 55 cinsel saldırı ve 3 tecavüz vakası meydana geldi. Festivalde 20 polisin yaralandığı öğrenildi.

BÜYÜK BİR KESİM KARŞI ÇIKMIŞTI

Oktoberfest‘in iki yıl aradan sonra bu yıl düzenlenecek olması Almanya’da büyük bir kesim tarafından tartışma konusu olmuştu.

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Birçok vatandaş ve siyasetçi pandeminin tamamen yok edilmeden binlerce insanın büyük çadırlarda bir araya gelmesine karşı çıkmıştı.