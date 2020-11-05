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Dünya Almanyada Fransız Charlie Hebdo dergisine karşı yapılacak protesto yasaklandı
AVRUPA

Almanya'da Fransız Charlie Hebdo dergisine karşı yapılacak protesto yasaklandı

Almanya'nın Frankfurt kentinde Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisini protesto amacıyla 7 Kasım Cumartesi günü yapılması planlanan gösterinin yasaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
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Alman basınında yer alan haberlere göre Frankfurt Belediye Meclisi’nde kentin güvenlik işlerinden sorumlu Markus Frank'ın yaptığı açıklamada, cumartesi günü yaklaşık 200 kişinin katılması beklenen gösterinin Frankfurt'ta kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu savundu.

ALMANLAR TAHAMMÜL EDEMİYOR!

Fransa ve Avusturya'da meydana gelen terör saldırılardan sonra Avrupa'da, terör kurbanlarının yakınlarıyla birlikte yas tutulduğunu belirten Frank, "Tam bu sırada liberal ve dünyaya açık kentimizde hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya karşı bir gösteri düzenlenecek olmasını tahammül edilemez buluyorum." ifadesini kullandı.

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Fransa'da yayınlanan Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren kapağına Türkiye'den sert tepki geldi.

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HAKARET HAKKI VAR, PROTESTO HAKKI YOK

Frank, bunun terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının duygularını da inciteceğini söyledi.

  • Toplanma hakkı ve ifade özgürlüğünün yüksek değerler olduğunu aktaran Frank, ancak toplumsal barış konusundaki sorumluluğun ve ortak değerlerin gerilimin daha fazla artmasına izin vermemeyi gerektirdiğini kaydetti.

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