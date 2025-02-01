Altı Arap ülkesinden Trump'ın tehcir planına ret

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi planını reddettiklerini açıkladı.

Altı ülkeden ortak açıklama

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Trump'ın planına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kahire'deki toplantıya, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt'ın katıldığı belirtildi.

"Filistinlilerin vazgeçilmez haklarına yönelik ihlalleri reddediyoruz"

Toplantıya katılan ülke temsilcilerinin, Orta Doğu'da iki devletli çözüm esasında adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için ABD Başkanı Trump ve yönetimi ile çalışmaya istekli olduklarına dikkat çekilen açıklamada, "Katılımcılar, Filistinlilerin vazgeçilmez haklarına yönelik ihlallerin reddedilmesi konusunda mutabakata varmış bulunmaktalar. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu bağlamda Mısır ile Katar'ın çabaları ile ABD'nin oynadığı rolün takdir edildiği kaydedildi.

"İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeli"

Katılımcıların, üç ülkenin (Mısır, Katar ve ABD) anlaşmanın tüm aşamaları ve hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, tam bir sükunete ulaşmak için sarf ettiği çabaları desteklediği ve ateşkesin sürdürülmesinin önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin (Gazze Şeridi'nden) tamamen çekilmesi ve Gazze Şeridi 'ni bölmeye yönelik her türlü girişimin tamamen reddedilmesi ve Filistin Yönetimi 'nin Gazze Şeridi 'ndeki görevlerini üstlenebilmesi için çalışılmasının öneminin altı çizildi.

UNRWA'nın rolüne vurgu

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) rolünün vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz merkezi rolüne işaret edilerek, UNRWA'yı devre dışı bırakma veya rolünü sınırlama girişimlerinin kategorik olarak reddedildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini planlamak ve hayata geçirmek için uluslararası toplumunun ortak çabalarının önemine değinilen açıklamada, Filistin halkının toprakları üzerindeki kararlılığına ve meşru haklarına tam destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, tehcir ve sürgün etme yoluyla Filistin halkının vazgeçilmez haklarına dokunulmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapılarak, bunun istikrarı tehdit ettiği, çatışmanın bölgeye daha fazla yayılmasına yol açtığı, halklar arasında barış ve bir arada yaşama şansını zayıflattığı uyarısında bulunuldu.

İki devletli çözümün fiilen uygulanması çağrısı

Mısır'ın, Birleşmiş Milletler (BM) ile Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferans düzenleme niyetini memnuniyetle karşıladıkları aktarılan açıklamada, uluslararası toplum ve bağışçılara bu çabaya katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, katılımcıların uluslararası topluma, özellikle uluslararası ve bölgesel güçler ile BM Güvenlik Konseyi'ne iki devletli çözümün fiilen uygulanması çağrısında bulunduğu ifade edilerek, uluslararası koalisyonun iki devletli çözümü hayata geçirme çabalarının desteklenmesi ve Suudi Arabistan ile Fransa'nın başkanlığında Haziran 2025'te yapılması planlanan Filistin sorununun çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik uluslararası konferansa katılımın önemi vurgulandı.

Trump'ın haddini aşan tehcir planı

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin " temizlenmesi için " söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, " Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim. " demişti.







