Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

ABD'de farklı haber kanalları tarafından yapılan anketlerin tümünde Başkan Donald Trump'ın yargılanmasını ve azlini isteyenlerin oranı %50'yi geçti.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkında soruşturma başlatması ısrarında bulunduğunu gösteren telefon konuşmalarının yayılmasının ardından Trump'a azil soruşturması başlatıldı.

Fox News anketine göre Amerikalıların %51 Trump'ın azledilmesini istiyor. ABD genelinde 1003 kişinin katıldığı ankette yüzde 51 Trump'ın azledilmesi gerektiğini söyledi. Geçen ay bu anketin sonucunda yüzde 42 azledilmeden yanaydı.

Oranlar yüzde 50'yi geçti

Quinnipac Üniversitesi'nin anketine göre ise ABD halkının %53'ü Trump'ın azlini istiyor. Washington gazetesi ve Schar School of Policy and Government Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan anketin sonuçlarına göre ise Amerikalıların %58'i Trump'ın azlini istiyor. Morning Consult adlı danışma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette de Trump'ı istemeyenlerin oranı %51. Amerkalı CBS News tarafından gerçekleştirilen ankette de bu oran %55. Marist araştırma şirketi ve Monmouth Üniversitesi tarafından yapılan anketlerde ise bu oran % 49 ile daha düşük.

Ne olmuştu?

Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Demokrat Parti başkan aday adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter'a yozlaşma soruşturması açması için baskı yaptığı iddia edilmişti. Hunter Biden, babasının başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Ukraynalı bir doğal gaz şirketinin yönetim kurulundaydı. ABD basını, konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde bahsi geçen telefon konuşmasından kısa bir süre önce Trump'ın emriyle ABD'nin Ukrayna'ya yapılacak olan 391 milyon dolarlık yardımı dondurduğunu aktarmıştı.

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