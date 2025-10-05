Amsterdam’da Gazze'ye destek mitingi

Amsterdam
Amsterdam’da binlerce kişi, Gazze’ye yönelik saldırılara sessiz kalan hükümeti protesto etti. “Kırmızı Hat” eyleminde Hollanda yönetimine, İsrail’e karşı daha net bir tutum alma çağrısı yapıldı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam’daki Museumplein Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve hükümetin bu konuda daha kararlı adımlar atması çağrısında bulundu.
Hollanda hükümetine tepki
“Kırmızı Hat” adıyla düzenlenen protestoda, eylemciler Hollanda hükümetini İsrail’in saldırılarına karşı yeterli tepki göstermemekle eleştirdi.
