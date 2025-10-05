Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Amsterdam’da Gazze'ye destek mitingi

Amsterdam’da Gazze'ye destek mitingi

17:175/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam’da binlerce kişi, Gazze’ye yönelik saldırılara sessiz kalan hükümeti protesto etti. “Kırmızı Hat” eyleminde Hollanda yönetimine, İsrail’e karşı daha net bir tutum alma çağrısı yapıldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam’daki Museumplein Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve hükümetin bu konuda daha kararlı adımlar atması çağrısında bulundu.


Hollanda hükümetine tepki


“Kırmızı Hat” adıyla düzenlenen protestoda, eylemciler Hollanda hükümetini İsrail’in saldırılarına karşı yeterli tepki göstermemekle eleştirdi.




#gazze
#amsterdam
#Hollanda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA DUYURULAR: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?