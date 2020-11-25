Araştırmaya göre, ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir

CNN haber kanalının Amerika'nın en iyi tıp fakültelerinden birine sahip Washington Üniversitesine dayandırdığı haberinde, ABD'de başkanlık yemininin yapılacağı 20 Ocak tarihine kadar Kovid-19 vaka sayısının 20 milyonu aşabileceği öngörüsüne yer verildi.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan başka bir ölçümlemeye göre ise 2 ay içinde 140 bin Amerikalı daha virüsten ölebilir.

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Karantina süresinin kısaltılması gündemde

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), koronavirüs bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için gerekli görülen karantina tavsiye süresini kısaltabileceği belirtildi.

CDC yöneticilerinden Henry Walke, Wall Street Journal'e yaptığı açıklamada, "Kurum yetkilileri bir kişide Kovid-19 virüsünün olup olmadığını anlamak için gerekli görülen karantina süresini 7 ile 10 gün arasına indirilebilir." dedi.

Walke, karantina süresinin kısaltılması yönünde atılacak bir adımın daha fazla insanın karantina kurallarına uyması adına "teşvik edici" olacağına inandığını ifade etti.

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Mevcut durumda, karantina için 14 günlük bir tecrit süresi tavsiye eden Dünya Sağlık Örgütü de süre ile ilgili verileri tekrar gözden geçirdiğini duyurmuştu.

Koronavirüs vakalarının günlük takibini yapan Kovid İzleme Projesi verilerine göre toplam pozitif vaka sayısının 12 milyon 230 bini aştığı ülkede, 85 binden fazla kişi Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında bulundurulurken, hastaneye yatış sayısında ise son 14 gün üst üste en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Aynı kaynağa göre, bugün ABD'de 151 binden fazla Kovid-19 vakası ve 956 ölüm kaydedildi.

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OYNAT 00:27 ABD'de koronavirüse rağmen sinagogda düzenlenen 7 bin kişilik düğün pes dedirtti ABD'nin New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen bir sinagogda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen düğüne tepki gösterdi. Vali Cuomo, 'Bu yasa dışı ve New York halkına saygısızlık. Bu konuda düğüne katılan herkes suçludur' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:39 ABD'de koronavirüsten ölenleri taşıyacak insan bulamayınca saati 2 dolara mahkumlara taşıtmaya başladılar ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. BiP'te paylaş

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